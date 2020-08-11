TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da oynanan final maçında penaltı atışları sonunda Turgutluspor'a yenilerek 2. Lig şansını kaçıran Karşıyaka'da gündem teknik adam. Maddi konularda Soner Tolungüç ile anlaşma sağlayamayan yeşil-kırmızılı yönetim dün kendisini final maçında eleyen Turgutluspor'un tecrübeli teknik patronu Cüneyt Biçer ile görüştü. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın temas kurduğu teknik adam Cüneyt Biçer ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. ALTAY ve Turgutluspor'u 3. Lig'de Play- Off'tan bir üst lige çıkarmayı başaran 44 yaşındaki teknik adamın, yeşil-kırmızılı kurmaylarla yaptığı toplantı sonrası düşünmek için bir gün süre istediği öğrenildi.
TOPLANTI SONRASI KARARINI VERECEK
KARŞIYAKA gibi büyük bir kulüpten teklif almanın çok değerli olduğunu yakın çevresine belirten Biçer'in ekibiyle yapacağı toplantı sonrası yönetime cevap vereceği öğrenildi.
GÖRKEM TÜRKYILMAZ
Biçer, KSK’den süre istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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