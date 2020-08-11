Çağlar para basıyor

İngiltere ekibi Leicester City'de forma giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için Avrupa'nın iki dev kulübü adeta birbirleriyle yarışıyor. İngiltere'den Liverpool, İspanya'dan ise Barcelona 24 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için büyük bir mücadelenin içine girdi. Barcelona, Çağlar için İngiliz ekibine 36 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık bir teklif sundu. Liverpool'un teklifi ise 40 milyon Euro oldu. Kısa süre içinde pazarlıkların sonlandırılması planlanıyor. İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Leicester, 2 yıl önce Alman ekibi Freiburg'a 21 milyon Euro ödeyerek Çağlar'ı transfer etmişti.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Genç stoperin piyasa değeri ise tam 40 milyon Euro. 24 yaşındaki oyuncu bu piyasa değeri ile Türk futbolcuları arasında ilk sırada yer alıyor. Çağlar'ı yakından takip eden isim olan Ozan Kabak'ın piyasa değeri ise 29 milyon Euro. İzmir doğumlu oyuncunun 2014 yılında piyasa değeri Başarılı oyuncunun İngi- ise sadece 50 bin Euro'ydu.



GENÇ OYUNCULAR İZMİR EKİBİNİ İHYA ETTİ

Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde altyapıya verdiği değer, yaptığı tesis ve turnuvalarla yalnız Türkiye'de değil tüm Avrupa'da adından söz ettiren Altınordu, sadece 4 genç futbolcusunun satışından 17 milyon Euro'nun üzerinde bonservis parası kazandı. Avrupa çapında futbolcular olan Altınordulu Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer, kulüplerini ihya etti.



ALTINORDU'NUN KASASI DOLUYOR

ALTINORDU, Milli yıldızımızın olası satışından yetiştirme bedeli olarak yüzde 3.5 pay alacak. İzmir ekibi, 2016 yılında Çağlar'ı Almanya ekibi Freiburg'a 2 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında satmıştı. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Leicester formasını 42 resmi müsabakada giydi.