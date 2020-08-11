Fenerbahçe’den iki bomba transfer

Fenerbahçe yönetimi, dış transferde iki büyük bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz devi Manchester United'da gözden çıkarılan defans oyuncusu Eric Bailly ile aynı takımdan dünyaca ünlü yıldız Juan Mata'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Manchester United'ın kiralamak istediği Fildişili yıldız Eric Bailly, menajerlik şirketi tarafından sarı-lacivertlilere önerildi. M.United, İstanbul temsilcisinin Bailly ile anlaşması halinde senelik 4.1 milyon Pound olan maaşının en az yarısını ödemeye devam edeceğini belirtti. Başarılı oyuncu, son olarak Avrupa Ligi'ndeki LASK Linz maçlarında 90 dakika görev yaptı.

MATA'DAN İNDİRİM İSTENDİ

F.Bahçe, Juan Mata ile de bir görüşme yaptı. Yönetim, Manchester United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata'nın bonservis bedelinde indirim istedi. Juan Mata İngiliz ekibinde bu sezon oynadığı 35 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.



SAĞ KANADA SALVİO'YU ALACAKLAR

SAĞ kanada transfer yapacak Fenerbahçe, Boca Juniors'ta oynayan Salvio'yu kiralamak istiyor. Arjantinli oyuncu geçtiğimiz yaz Portekiz temsilcisi Benfica'dan, Boca Juniors'a 7 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Arjantin'de liglerin ne zaman başlayacağı belli olmaması ve kulüplerin ekonomik anlamda darboğaza girmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin temaslarını sıklaştırdığı belirtildi