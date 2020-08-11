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Haberler Spor Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini açıkladı!

'ı transfer ettiğini açıkladı!

, 'dan sonra bir transferini daha resmen açıkladı. en son 'da oynayan 'ı renklerine kattı.

Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini açıkladı!

11.08.2020, 19:23

Galatasaray, Arda Turan'dan sonra bir transferini daha resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar en son Çaykur Rizespor'da oynayan Oğulcan Çağlayan'ı renklerine kattı.

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Sarı kırmızılılar Oğulcan Çağlayan transferini KAP'a bildirdi.

İşte borsaya yapılan o açıklama:

Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti

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