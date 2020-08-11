G.Saray, Gaston Ramirez’i bitiriyor

Galatasaray yönetimi aradığı 10 numarasını İtalya'da buldu. Belhanda'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, B.Dortmud'dan ayrılan Mario Götze'nin ardından İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giyen Uruguaylı yıldız Gaston Ramirez'i de gündemine aldı. Ramirez'in transferinde vatandaşı kaleci Muslera'nın da devreye girdiği belirtildi.

İTALYAN EKİPLERİ DE TALİP OLDU

Son olarak Corriere Dello Sport, Cagliari'nin yeni teknik direktörü Di Francesco'nun Gaston Ramirez'i istediğini yazdı. Torino'nun da takip ettiği ayrıca BAE ve Katar'dan da bazı takımların teklif götürdüğü 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray'ın ön plana çıktığı belirtildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gaston Ramirez'i teknik direktör Terim'in çok istediği vurgulandı.