Köln formasında camii silüeti!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) köklü takımlarından Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi de yer aldı. Kulübün internet sayfasında yer alan açıklamada, Köln takımının 2020- 2021 sezonunda deplasmandaki maçlara geleneksel kırmızı formayla çıkacağı belirtildi. Kırmızının çeşitli tonlarının bulunduğu bu formaya Köln'ün siluetinin de işlendiği ifade edilen açıklamada, siluette yalnızca Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali değil, ayrıca Köln Merkez Camisi'nin de yer aldığına dikkat çekildi.

KÖLN'DE 60 BİN TÜRK YAŞIYOR

Cesaret ve iyimserliğin takımda olması gereken en önemli değerler olduğunu ifade eden kulüp yöneticisi Alexander Wehrle, kırmızı renkteki deplasman formasının güzel ve zarif olduğunu dile getirdi. Öte yandan FC Köln kulübünün alt yapısında da birçok Türk futbolcu top koştururken, Köln kentinde ise 60 bine yakın Türk vatandaşı ikamet ediyor. Alman ekibi, bu tasarımıyla Türk futbolseverlerden de büyük takdir topladı.