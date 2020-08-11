Lazio, Muric için rakamı yükseltti

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i kadrosuna katmaya çalışan Lazio, fiyat yükseltti. İtalyan ekibi tarafından yetkilendirilen Arnavut menajer Shkumbin Qormemeti, daha önce 15 milyon Euro olan tekliflerini 20 milyon Euro'ya çıkardı. Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro isterken, İtalyan temsilcisinin bugün Fenerbahçe yöneticileri ile bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alınan Vedat Muric'ten gelecek paranın yüzde 15'ini Karadeniz ekibi de alacak. Vedat Muric geçen sezon forma giydiği 36 maçta 17 gol atıp 7 asist yaptı.