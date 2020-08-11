  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Lazio, Muric için rakamı yükseltti

Lazio, Muric için rakamı yükseltti

Lazio, Muric için rakamı yükseltti
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i kadrosuna katmaya çalışan Lazio, fiyat yükseltti. İtalyan ekibi tarafından yetkilendirilen Arnavut menajer Shkumbin Qormemeti, daha önce 15 milyon Euro olan tekliflerini 20 milyon Euro'ya çıkardı. Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro isterken, İtalyan temsilcisinin bugün Fenerbahçe yöneticileri ile bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alınan Vedat Muric'ten gelecek paranın yüzde 15'ini Karadeniz ekibi de alacak. Vedat Muric geçen sezon forma giydiği 36 maçta 17 gol atıp 7 asist yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lazio, Muric için rakamı yükseltti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA