Limite yeni ayar

Kulüpler Birliği'ne mensup başkanlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim Kurulu ve TFF Lisans Kurulu ile dün bir araya gelerek uzun süredir gündem olan kulüplerin harcama limitleri ile ilgili yeni düzenlemeyi yeniden masaya yatırdı.

KULÜPLER TFF'DEN NE İSTEDİ?

Özellikle ana para, yüzde 15'lik sapma payının yüzde 40'a yükseltilmesi, oyuncu satışından limite eklenen oranlarda değişiklik yapılması ve bankalar birliği anlaşmasının süresinin 10 yıla çıkarılması konularının görüşüldüğü zirve yaklaşık dört saat sürdü. Daha sonra kulüp başkanları zirveden ayrılırken TFF yönetimi kendi arasında toplandı.



G.SARAY VE TRABZON KARŞI ÇIKTI

Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması talebinde bulundu. TFF Başkanı Özdemir, kulüplerin ıslak imzasıyla bunu kabul edebileceklerini söyledi. Galatasaray ve Trabzonspor yöneticileri ise teklife karşı çıkıp, "Kuralın koyulacağı daha önce açıklanmıştı. Aynen kural uygulanmalı" diye görüş bildirdi. Kasımpaşa'nın harcama limiti oranın yüzde 40'a yükselmesi teklifi ise olumlu karşılandı.



TFF BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Riva Tesisleri'nde kulüplerin önerilerini masaya yatıran TFF yönetimi, yaşanan pandemi döneminde harcama limitleri konusunda bazı esnekliklerin yapılmasını kabul etti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitinin yüzde 40'a çıkarılması, borçsuz kulüplerin transfer ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının sezonluk harcama limitine eklenmesi, ayrıca Bankalar Birliği dışında özel bankalarla yapılan borç yapılandırma anlaşmalarının, farklı bir muhasebe metoduyla harcama limitine eklenmesini kabul etti. Futbol Federasyonu'nun bugün konuyla ilgili geniş çaplı bir açıklama daha yapması bekleniyor.