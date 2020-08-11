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Pınar Karşıyaka’nın yabancıları ’de

Pınar Karşıyaka’nın yabancıları İzmir’de
Giriş Tarihi: 11.8.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanların startını veren Pınar Karşıyaka'da yabancı oyuncular İzmir'e geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sezonu 19 Mart'ta noktalamak zorunda kalan Kaf-Kaf'ta 1 yıl aradan sonra kulübe dönen Sek Henry'nin yanı sıra iç transferde sözleşme yenilenen Taylor, M'Baye ve Kenndy, ABD'den Türkiye'ye dönüp takıma katıldı. Yeni transfer Raymar Morgan'ın da gelişiyle kadro tamamlanacak. Çalışmalara 26 Eylül'de başlayacak Karşıyaka, 13 Ekim'de start alacak FIBA Şampiyonlar Ligi maratonu öncesi 8-13 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak.

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