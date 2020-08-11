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Prosinecki tamam

Denizlispor, son anda fiyat yükselten Prosinecki’yi güçlükle ikna etti. Hırvat teknik adam 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Prosinecki tamam
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Denizlispor, daha önce prensipte anlaştığı Robert Prosinecki ile sıkıntılı da olsa sonunda anlaşmaya vardı. Ege ekibi, son olarak Kayserispor'da görev yapan ve prensipte anlaştığı Hırvat çalıştırıcı Prosinecki ile dün Denizli'de bir araya geldi. Hırvat teknik adam, yapılan görüşmede daha önce mutabakata vardıkları rakamın üzerinde para teklif edince Denizlispor yönetimi rest çekti. Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından yeni teknik direktör adayları ile görüşmelere başlayan yönetim Hırvat teknik adamın, "Sizin dediğiniz olsun" sözleri üzerine Prosinecki ile yeniden masaya oturdu. Yönetim Prosinecki ile her yıl için 500 bin Euro verilmesi şartıyla 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Prosinecki, daha sonra tesislere giderek futbolcularla tanışıp idmana çıktı.

OĞUZ YILMAZ'DAN 3 YILLIK İMZA
BU arada iç transferde Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru ile anlaşan Denizlispor, Trabzon'un da talip olduğu Oğuz Yılmaz ile her yılı 500 bin liradan 3 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor dış transferde ise Adana Demir'den Joher Rassoul ile de prensipte anlaştı.

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