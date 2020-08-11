Trabzon sol şeritte

Anders Torendsen ile Stiven Plaza'yı açıklayan Trabzonspor'un transferde durmaya niyeti yok. Şampiyonluğu kıl payı kaçıran bordo-mavililer önümüzdeki sezon hedefe ulaşmak için iddialı kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Novak'ın boşluğunu doldurmak adına sol bek arayışında olan Trabzonspor Fluminense'da oynayan Marlon için bastırıyor. Hoffenheim'dan Stafylidis ve Sparta Prag'dan ayrılan Martin Frydek'le de temaslarını sürdüren Karadeniz temsilcisi Aarhus'tan Casper Höjer Nielsen ile de temasta.

HATA YAPMAK İSTEMİYOR

YENİ sezon öncesinde zamanın kısıtlı olması nedeniyle yönetim hata yapmamak adına alternatifleri de sıcak tutuyor. Danimarkalı Höjer Nielsen'in kulübü Aarhus ile 1 yıllık sözleşmesinin kalması Fırtına için avantaj.