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Haberler Spor Denizlispor'da Cenk 10 yıl sonra yuvaya döndü

'da Cenk 10 yıl sonra yuvaya döndü

Süper Lig'de dış transferde kaleci arayan , listesindeki eski file bekçisi 'i 10 yıl sonra yuvaya döndürdü.

Denizlispor'da Cenk 10 yıl sonra yuvaya döndü

12.08.2020, 17:33

Göztepe'den 2005 yılında transfer olarak 2010 yılına kadar yeşil-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki file bekçisi, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yılı opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Alanyaspor'da forma giyip serbest kalan Cenk, 2010'da Denizlispor'dan Beşiktaş'a transfer olup ardından Galatasaray ve İspanya'da Malaga'nın da kalesini korumuştu.

İmza töreninde konuşan Sportif Direktör Burak Özsaraç, "Yeni sezon öncesi hem iç hem de dış transferde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Cenk Gönen'in tecrübesiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine yeniden yuvaya hoş geldin diyor, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DHA

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