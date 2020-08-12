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Haberler Spor Dünya Kupası Asya Elemelerine koronavirüs engeli

koronavirüs engeli

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Dünya Kupası Asya Elemelerine koronavirüs engeli

12.08.2020, 10:32

FIFA'dan yapılan açıklamada, daha önce ekim ve kasım aylarına ertelenen maçların salgın sebebiyle 2021 yılına alındığı duyuruldu.

Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortaklaşa verildiği, müsabakaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan, 2023 Asya Kupası Elemeleri karşılaşmalarının da gelecek sene oynanacağı ifade edildi.

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