F.Bahçe Mesut olacak

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, dış transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertiler, uzun süredir gündeminde olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in peşine düştü. Yeni sezonda Mesut Özil'i kadroda düşünmeyen ve yıllık 17 milyon Euro'luk yüksek maaşından kurtulmak isteyen İngiliz devi, Alman Milli Takımı'nda da görev yapan yıldız oyuncuyu gözden çıkardı. 10 numara oynayan Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından boşluğu doldurak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Arsenal'de yaşanan gelişmeler üzerine Mesut Özil'e resmen talip oldu. Arsenal'in, yıldız oyuncuya başka bir kulübe bonservis ücreti olmadan gitme ve anlaştığı kulüpten alacağı maaş ile bu sezon kazanacağı maaş arasındaki farkı ödeme garantisi verdiği öğrenildi.

KULÜBÜYLE İPLER KOPTU

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror, 31 yaşındaki oyuncu Mesut Özil ile kulübü Arsenal arasındaki iplerin kopma noktasına geldiğini yazdı. Yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'nin istediğini belirtti.