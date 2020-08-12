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G.Saray üç koldan

’den Oğulcan ile dün 4 yıllık anlaşma sağlayan Cim-Bom bu gün de Emre Kılınç’ı açıklayacak. ise bitmek üzere.

G.Saray üç koldan
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Transferde oldukça hareketli günler yaşayan Galatasaray'da yönetim daha önce prensip anlaşmasına vardığı Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sivasspor'dan alınan Emre Kılınç'ı da bugün açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar sol kanat oyuncusu Onyekuru'nun yerini doldurmak için de harekete geçti. Bu mevkii için birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar için Polonya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Polonya basını, Galatasaray'ın Lech Poznan'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için 2 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığını duyurdu. 2019'da ilk kez Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Jozwiak için G.Saray'ın teklifinin düşük olduğunu vurguladı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Lech Poznan'ın 3 milyon Euro istediği Kamil için G.Saray'ın 2 milyon Euro önerdiği bildirildi. G.Saraylı yöneticilerin, Leczh Poznan ile önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceği açıklandı.

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