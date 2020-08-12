Marcello operasyonu

Beşiktaş yönetimi, forvet ile defans hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Brescia'dan dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli, Alanyaspor'dan da Cisse ile görüşmelerini sürdüren yönetim, gündemine Fransız temsilcisi Lyon'da forma giyen eski stoperi Marcelo'ya da göz dikti. Beşiktaş'ın ilgisi sonrasında harekete geçen Brezilyalı stoper, kulübü Lyon'dan ayrılığı konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasını istedi. İstanbul ekibinde forma giydiği 1.5 yılda iki şampiyonluk yaşayan ve kariyerini Fransız ekibi Lyon'da sürdüren Marcelo, geri sayıma geçti. Lyon'la 1 yıllık sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcuyla başkan Ahmet Nur Çebi'nin görüştüğü de ifade edildi.

YILDIZ OYUNCUDAN YEŞİL IŞIK

33 yaşındaki Marcelo'nun Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Juventus'u eledikleri rövanş maçından önce kulübüyle görüştüğü ve Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini Fransızlar'a ilettiği belirtildi. Beşiktaş'ın, Lyon'la yaptığı pazarlıkları sıklaştırması bekleniyor.