Menemenspor Alhassan'ı kaptı

Sarı-lacivertlilerin, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya resmi sözleşme imzalatacağı belirtildi. Ön libero ve merkez orta saha olarak görev alan Adamu, geçen sezon 1. Lig'de 13 karşılaşmada forma giyerken, kupada ise 3 maçta oynadı.

Altay'ın geçen sezon 2022 yılına kadar anlaştığı İbrahim Alhassan Adamu'nun bonservisiyle birlikte Menemenspor'a gittiği bildirildi.

DHA