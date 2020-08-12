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Haberler Spor Petkim geliyor

Petkim geliyor

Petkim geliyor
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Basketbol Federasyonu'nun Bakırköy Basket'in yerine Süper Lig'e alındığıyla ilgili resmi açıklamayı yapmasını bekleyen Petkimspor, müthiş işlere imza attı. Lige katılım için tüm mali ve idari şartları yerine getirirken 275 bin TL'lik katılım bedelini ödeyen, TBF'ye 3 milyon TL'lik teminat mektubu veren Aliağa temsilcisinde Litvanyalı Antrenör Kestutis Kemzura İzmir'e geldi. Kemzura yönetiminde ilk etapta yerli oyuncular parkeye inerken yabancılar da tek tek Türkiye'ye geliyor.

BİR ÇOK YILDIZ İLE ANLAŞTILAR
İç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan ve Tayfun, dış transferde G.Antep'ten guard Vasiliauskas, AEK'dan şutör Kendrick Ray, Olderburg'tan uzun forvet Hummer, Ludwigsburg'tan forvet Wimbush'un yanı sıra G.Saray'dan pivot Ege Arar ve Ormanspor'dan forvet Dorukhan'ı renklerine bağlayan Petkim, son olarak NCAA'de State'ten mezun olan 24 yaşındaki guard Canberk Kuş'u aldı.

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