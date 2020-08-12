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Haberler Spor Pınar Karşıyaka, Semih Erden ile 2 yıl daha

Pınar Karşıyaka, ile 2 yıl daha

Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki pivotu ile 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selin Çınar'ın da katılacağı Semih Erden'in imza töreni saat 19.12'de kulübün sosyal medya üzerinden online olarak yapılacak.

Pınar Karşıyaka, Semih Erden ile 2 yıl daha

12.08.2020, 17:33

ING Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2020-2021 kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 34 yaşındaki pivot Semih Erden ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, bu anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dilerken, Semih Erden'e yeşil-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulundu. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selin Çınar'ın da katılacağı Semih Erden'in imza töreni saat 19.12'de kulübün sosyal medya üzerinden online olarak yapılacak.

İHA

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