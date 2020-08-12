Pınar KSK yeni sezonun startını verdi

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan ilk çalışmaya takımdaki yerli oyuncular katıldı. İzmir'e gelen yabancılar sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımla antrenmana çıkacak. YENİ transferlerden Morgan'ın da önümüzdeki günlerde gelişiyle kadro tamamlanacak. Sezon öncesi 8-13 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak KSK, 17-19 Eylül'da geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. Sırbistan'da da hazırlık maçları oynamayı planlayan Karşıyaka'da Cem Karas, basketbol şube başkanlığını Ahmet Eriş'ten devraldı.