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Haberler Spor Q7 heyecan yarattı

Q7 heyecan yarattı

Q7 heyecan yarattı
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Altay'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Ricardo Quaresma ile görüşmesi taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Dünyaca ünlü futbolcuyu, Altay formasıyla görmek isteyen, siyah-beyazlılar, Q7'ye sosyal medyadan takımlarında görmek istedikleri yönünde binlerce mesaj attı. Bonservisi elinde olan ve Çeşme'de tatil yapan Portekizli futbolcu ise kariyerine nerede devam edeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Altaylı taraftarlar, Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı'nda büyük başarılara imza atan yıldızı takımlarında istiyor.

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