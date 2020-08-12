Shane Larkin son 10 yılın en iyisi seçildi

BasketbolseverleriN oylarıyla Anadolu Efes'te son 10 yılın en iyi oyuncuları seçildi. THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yapılan oylamada Anadolu Efes'te 2010-2020 yıllarında forma giyen oyunculardan oluşan en iyi takım seçildi. 2 sezondur Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin en çok oyu alarak oylamada birinci oldu. Larkin geçen sezon kaydettiği 49 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu olmuştu. Efes'te son 10 yılın en iyi takımında Larkin ile beraber, Bryant Dunston ,Vasilije Micic, Dario Saric ve Cedi Osman ilk 5'i oluşturdu. Kadroda diğer oyuncular ise Simon, Heurtel, Moerman, Honeycutt ve Chris Singleton oldu.