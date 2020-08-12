Süper olacak

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay'da tecrübeli teknik patron Yücel İldiz iddialı konuştu. Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin başarılı teknik direktörü, Büyük Altay'ın yerinin her zaman Süper Lig olması gerektiğini belirtti. İldiz, "Büyük Altay camiasının göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ederim. Süper Lig'e çıkabilmemiz için tüm bilgi ve birikimimizi kullanacağız. Hep birlikte başaracağız" dedi. Türk futbolunun önemli yapı taşlarından biri olan Altay'ın Süper Lig hasretine son vermek için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını belirten 67 yaşındaki teknik direktör, "Altay camiasının uzun yıllardır Süper Lig özlemi var. Altay'ın bir futbol kültürü var. Adı üstünde Büyük Altay. Hak ettiği Süper Lig'de olması için çalışacağız. Birlik olursak bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

KADRO NETLEŞECEK

İldiz, "Kadro ile ilgili yönetim çalışmaları sürdürüyor" dedi. Başarılı teknik adam, 2000-2001'de Malatya'yı, 2009-2010, 2015-2016'da Karabük'ü, 2018-2019'da ise Denizlispor'u Spor Toto Süper Lig'e çıkardı.