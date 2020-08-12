Trabzonspor’a Sörloth müjdesi

Trabzonspor'da gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken ve Crystal Palace'ı da pişman eden Alexander Sörloth, yeni sezonda da bordo- mavili formayı giyecek. Norveçliyi satmak istemeyen Trabzonspor da yönetimin satmama kararı aldığı öğrenildi. Yönetim, "Satmayacağız ama Fenerbahçeli Vedat Muric 25 milyon Euro'ya satılırsa, Sörloth en az 30 milyon Euro eder. Bu fiyat veren olursa bonservisini alıp satarız" dediği belirtildi. Trabzonspor'un 750 bin Euro karşılığında İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiraladığı Alexander Sörloth için satın alma opsiyonu bulunuyor.

KAR EDECEKLER

Birçok dev takımın talip olduğu Norveçli yıldız golcünün satın alma opsiyonu bordo-mavili Karadeniz ekibinde bulunuyor. Trabzonspor yönetimi böyle bir teklif gelmesi halinde Alexander Sörloth'ın bonservisini İngiliz ekibi Crystal Palace'tan alabilecek ve sattığı rakamdan gelecek farkı ise kasasına koyabilecek.