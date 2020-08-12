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Haberler Spor Voleybolda sezon 12 Eylül’de başlıyor

Voleybolda sezon ’de başlıyor

Voleybolda sezon 12 Eylül’de başlıyor
Giriş Tarihi: 12.8.2020

KOVİD-19 pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-21 voleybol sezonu fikstürleri belli oldu. Sultanlar Ligi 12 Eylül, AXA Sigorta Efeler Ligi ise 13 Eylül'de başlayacak. Efeler Ligi'nin İzmirlileri Altekma deplasmanda Haliliye ile Arkasspor ise evinde G.Saray ile karşılaşacak. İlk hafta maçlarının programı şöyle: EFELER LİGİ: F.Bahçe-Sorgun, Tokat Bld.-Plevne, Halkbank-Afyon Bl., İstanbul BŞB-Bursa BŞB, İnegöl-Ziraat Bankası, Spor Toto- Solhan. SULTANLAR LİGİ: THY-Sarıyer, F.Bahçe- Beşiktaş, Aydın BŞB-G.Ssaray, Eczacıbaşı-Yeşilyurt, Karayolları-Vakıfbank, Nilüfer-Beylikdüzü, Kalespor-İlbank, PTT-Kuzeyboru.

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