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Haberler Spor 1928 Buca Başkanı Aktaş baba oldu

1928 Buca Başkanı Aktaş baba oldu

1928 Buca Başkanı Aktaş baba oldu
Giriş Tarihi: 13.8.2020

TFF 3. Lig kulüplerinden 1928 Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş ile eşi Refika Tuğçe Aktaş ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Önceki gün akşam saatlerinde Refika Tuğçe Aktaş sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çiçeği burnunda anne-baba evliliklerinin ilk yılında kucaklarına aldıkları ilk bebeklerine Aras Aktaş ismini verdi. Aktaş, "Ailemize hoş geldin Aras bebek. Rabbime şükürler olsun. Bugün en mutlu günlerimizden birini yaşıyoruz. Bana bu mutluluğu yaşatan eşim Refika Tuğçe Hanım'a ve sevincimizi paylaşan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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