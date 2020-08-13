Altınordu’da Oğuzhan sesleri

Dış transferde Giresunspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özek'e imza attıran Altınordu, sol kanata da takviye yapmak için gündemine gurbetçi oyuncu Oğuzhan Aydoğan'ı aldı. 2016 yılında Beşiktaş'ın renklerine kattığı 23 yaşındaki futbolcu A Takım da sadece 1 Türkiye Kupası maçında şans buldu. Forvet ve kanatlarda görev yapan Oğuzhan'ın siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi sona erdi. Genç futbolcunun bonservis sorunu bulunmuyor. İzmir ekibinin, gurbetçi futbolcuya teklif sunduğu öğrenildi. Oğuzhan'ın kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.

ALMAN EKİBİ HÜLS'TE YETİŞTİ

Futbola Almanya'da Marl Hüls kulübünde başlayan 23 yaşındaki Oğuzhan, daha sonra Schalke 04, Borussia Dortmund ve Karlsruhe takımlarında forma giydi. Türkiye'de 4 yıl içinde fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Aydoğan kariyerinde Almanya Milli takımının alt yaş kategorilerinde 21 maçta forma giydi. Rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Gurbetçi oyuncu Beşiktaş formasıyla U21 Ligi'nde 58 maçta 18 kez rakip fileleri havalandırdı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ