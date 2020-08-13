Aytemiz Alanya’da Manolis Siopis şoku

AYTEMİZ Alanyaspor'da Manolis Siopis, yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Asemptomatik olarak evde karantinadayım. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim" dedi. Siopis, hamile eşinin de testinin pozitif çıktığını belirtti. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde başlayan MKE Ankaragücü'nde, bir çalışanda korona virüse rastlandı.