Bombardıman

TFF 1. Lig'de yeni sezonda Süper Lig'e direkt çıkmanın hesaplarını yapan Altay'da yönetim, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Geçtiğimiz gün Akhisarspor'dan Erhan Çelenk, forvet Ergin Keleş, Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür ve Osmanlıspor'dan Blagojevic'e resmi imzayı attıran İzmir ekibi, Akhisarspor'dan Burhan Eşer ve yine aynı takımdan oyun kurucu Elmar Bjarnason ile İngiltere ekibi Blackpool'dan Fildişi Sahilli forvet Armand Gnanduillet'le de el sıkıştı.

İKİ YILDIZ DA SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Sağ kanatta forma giyen Burhan Eşer, 1. Lig'de Sivasspor ve Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi. 35 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor. Geçen sezon Akhisarspor'da 24 maçta 3 gol 3 asistle oynayan İzlandalı futbolcu Elmar Bjarnosan, Türkiye'de Elazığspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nde oynadı. Burhan Eşer ve Bjarnosan'ın imza aşamasında olduğu öğrenildi.

FODRVET ARMAND AFYON KAMPINDA

Altay'ın Ayfon kampına katılan forvet Armand Gnanduillet'in bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Üç gündür kampta olan 27 yaşındaki Fildişi Sahilli golcünün 1 yıllık kiralık olarak kadroya dahil edildiği bildirildi. Kariyerinde Derby County ve Stoke City gibi kulüplerde top koşturan tecrübeli oyuncu geçen sezon, İngiltere League One'da Blackpool formasıyla 36 maçta 18 gol atma başarısını gösterdi.