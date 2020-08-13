Cavani hamlesi

Santrfor arayışlarına devam eden Galatasaray, gündem yaratacak bir ismi transfer listesine aldı. Kolombiyalı golcü Falcao ile yola devam edecek sarıkırmızılılar, PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'nin de peşine düştü. 33 yaşındaki dünyaca ünlü Uruguaylı forvetin senelik 2.5 milyon Euro ve 500 bin Euro imza parası istemesi üzerine görüşme başladı.

İTALYA'DA TARİH YAZDI

Yönetici Şükrü Hanedar, Cavani'nin menajerinden randevu alırken, kaleci Muslera'nın da vatandaşının transferinin gerçekleşmesi için devreye girdiği ifade edildi. Benfica'nın da Cavani transferine soyunması üzerine Terim'in Cavani ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Palermo, Napoli ve PSG gibi dünya devlerinde forma giyen Cavani, İtalya Serie A 'da oynadığı toplam 213 karşılaşmada 112 gol attı. Yıldız golcü görev yaptığı Uruguay Milli Takımı'nda da 116 kez oynadı ve 112 kez fileleri havalandırdı.