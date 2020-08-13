Denizlispor’da Cenk yuvaya döndü

YUKATEL Denizlispor, listesindeki eski file bekçisi Cenk Gönen'i 10 yıl sonra yuvaya döndürdü. Göztepe'den 2005 yılında transfer olarak 2010 yılına kadar yeşil-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki file bekçisi, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yılı opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Alanyaspor'da forma giyip serbest kalan Cenk, 2010'da Denizlispor'dan Beşiktaş'a transfer olup ardından Galatasaray ve İspanya'da Malaga'nın da kalesini korumuştu. Özsaraç, "Cenk'in takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye kodnuştu.