Ezeli rakipler Alpaslan için kapışıyor

Hemen her sezon transfer dönemlerinde rekabete tutuşan Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya. Son olarak Mert Hakan Yandaş'ı almak için yarışan ezeli rakiplerden kazanan sarı-lacivertliler olmuş, rakibine "Fenerbahçe isterse alır" sözleriyle gönderme yapmıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in tepki gösterdiği bu sözler sonrası şimdi de gözler Göztepeli Alpaslan Öztürk kapışmasında. Şimdi yarışa G.Saray da katıldı.

SON KARARI GÖZTEPE VERECEK

GURBETÇİ oyuncunun menajeri Ömer Kızılkoca, "Alpaslan'ın Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor. Alpaslan için Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den gelen teklifler var. Bonservisimiz Göztepe'de. Son kararı Göztepe verecek" dedi. Göztepe'nin Elazığ'dan aldığı ve şimdi 2 milyon Euro istediği Alpaslan Belçika doğumlu. Başarılı futbolcu, Birmingham, Standard Liege Kasımpaşa ve Elazığspor'da da oynamıştı.