Fener onların peşinde

Süper Lig'de son iki sezonda istediğini elde edemeyen Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon öncesi kadroda büyük çapta değişikliğe giderken, sarı-lacivertliler, gündemine aldığı 3 oyuncu ile görüşmelere başladı. İstanbul ekibi, Arsenal'in gözden çıkardığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e teklifini sundu. 10 numara pozisyonunda oynayan yıldız oyuncudan cevap beklenmeye başlandı. Yönetim, Mesut Özil'in yanı sıra İngiliz ekibi Watford'da forma giyen Roberto Pereyra için de nabız yokladı. Fenerbahçe, Premier Lig'den düşen Watford'a kiralama teklifinde bulundu. 2016 yılında 13 milyon 500 bin Euro karşılığında Juventus'tan Watford'a transfer olan 29 yaşındaki yıldız Pereyra daha önce İtalya'da Udinese ve Arjantin'de River Plate formalarını da giydi.

SEZONUN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunanistan Ligi takımlarından AEK'nın Hırvat forveti Marko Livaja'yı istedi. Hem forvet hem de forvet arkası oynayabilen Marko Livaja, bu sezon AEK ile 41 maça çıkarken 15 gol, 12 asist üretti. 2 sezon önce Las Palmas'tan AEK'ya transfer olan Livaja Yunanistan'da sezonun en iyi transferi seçilmişti.