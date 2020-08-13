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Haberler Spor Kaf-Kaf, filede yetenek avında

Kaf-Kaf, filede yetenek avında

Kaf-Kaf, filede yetenek avında
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Kadınlar Birinci Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Takımı uzun yıllar A Milli Takım'da görev yapan antrenör Reşat Yazıcıoğulları'na emanet eden yönetim, gelecek sezon Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor. Altyapı patentli oyuncularıyla uzun yıllardır ligde mücadele eden Kaf-Kaf, 15 Ağustos Cumartesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bulunan Dr. Tibet Kızılcan Voleybol Salonu'nda altyapı seçmeleri yapacak. Seçmeler deneyimli başantrenör Reşat Yazıcıoğulları gözetiminde yapılacak.

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