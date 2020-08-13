KARŞIYAKA START VERDi

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da yönetim iç transferde sözleşmesi biten 9 oyuncusuyla görüşmelere başladı. Sportif Direktör Atilla Güneş'in masaya oturduğu takımın tecrübeli stoperi Metin Peker ile anlaşma sağlandı. Yeşil-kırmızılı kulübün altyapısında yetişen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla iki yıllık anlaşma sağlandı. 2011 yılında KSK'de profesyonel olup A Takıma çıkan Metin Peker, son 5 sezondur takımda banko forma giyiyor.

FATİH VE ARİF SIRADA

YEŞİL-KIRMIZILI kulübün sportif direktörü Atilla Güneş'in orta saha oyuncusu Arif Cılak ve savunma hattında görev yapan Fatin Öztekin ile yaptığı ön görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Bu iki isminde en kısa sürede sözleşmelerini uzatmaları bekleniyor. Dört sezondur transfer yasağı olduğu için altyapıdan çıkan oyuncularıyla yola devam eden Karşıyaka sözleşmesi biten oyuncularla yeniden anlaşmayı planlıyor.

SEKİZ OYUNCU KALDI

BU sezon Play-Off finalinde penaltı atışları sonunda 2. Lig'e çıkma şansını kaçıran Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan, forvet Hakan Kuş, sağ ve sol bekte görev yapan Anıl Çıracı, stoper Cenk Özbey, orta saha Harun Atalay ve kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci'nin sözleşmeleri sona eriyor. Ailesiyle Antalya'da tatilde olan takım kaptanı Mustafa Aşan'ın gelecek hafta İzmir'e gelmesi bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ