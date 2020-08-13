Kartal Balotelli için gün sayıyor

YENİ sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de büyük hedefleri bulunan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. En yüksek bütçeyi forvet hattı için ayıran Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Brescia'yla yol ayrımında bulunan Mario Balotelli ile görüşmelere başlamıştı. Yeni golcüsü için maksimum 2 milyon Euro ayıran yönetim, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menaceri Mino Raiola'yla yaptığı son temastan olumlu geri dönüş aldı.

DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

TARAFLARIN, bonuslar konusundaki pürüzler için görüşmelerine devam ettiği ve bu konunun halledilmesi sonrasında imzaların atılmasının planlandığı kaydedildi. Brescia'da 1.5 milyon Euro maaş artı bonusa oynayan Balotelli'nin, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ve transfere sıcak baktığı bildirildi. Öte yandan Karius ve Vagner Love'den sonra Talisca, Kagawa ve Guti'nin menajerlerinin, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.