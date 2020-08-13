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Menemen iş bitirdi

, ’ın genç oyuncusu Alhassan’ı renkleri kattı.

Menemen iş bitirdi
Giriş Tarihi: 13.8.2020

TFF 1. Lig'de yeni sezonda genç oyuncuları vitrine çıkarmayı planlayan Ekol Göz Menemenspor, Altay'dan orta saha oyuncu İbrahim Alhassan Adamu'yu renklerine kattı. Sarı-lacivertlilerin, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya resmi sözleşme imzalatacağı bildirildi. Ön libero ve merkez orta saha olarak görev alan Adamu, geçen sezon TFF 1. Lig'de 13 karşılaşmada forma giyerken, kupada ise 3 maçta oynadı. Altay'ın geçen sezon 2022 yılına kadar anlaştığı Adamu'yu bonservisiyle Menemenspor'a verdiği açıklandı.

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