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Haberler Spor Soner, Berkan ve Titi takımla idmana çıktı

Soner, Berkan ve Titi takımla idmana çıktı

Soner, Berkan ve Titi takımla idmana çıktı
Giriş Tarihi: 13.8.2020

GÖZTEPE'DE sözleşmeleri bitmesine rağmen kontratlarındaki opsiyonlar kullanılan Mossoro, Berkan ve Titi'nin yanı sıra bonservisi için Başakşehir'le anlaşmaya varılan Soner, takımla birlikte yeni sezonu açan takımla antrenmanlara başladı. Yine opsiyonu kullanılan Napoleoni de hafta sonuna kadar takıma katılacak. Göz-Göz, Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'le yollarını ayırmıştı.

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