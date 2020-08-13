GÖZTEPE'DE sözleşmeleri bitmesine rağmen kontratlarındaki opsiyonlar kullanılan Mossoro, Berkan ve Titi'nin yanı sıra bonservisi için Başakşehir'le anlaşmaya varılan Soner, takımla birlikte yeni sezonu açan takımla antrenmanlara başladı. Yine opsiyonu kullanılan Napoleoni de hafta sonuna kadar takıma katılacak. Göz-Göz, Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'le yollarını ayırmıştı.
Soner, Berkan ve Titi takımla idmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.