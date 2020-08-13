Tek hedef Süper Lig

Transferin hızlı kulüplerinden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Bu yıl herkes bambaşka bir Altay izleyecek ifadelerini kullanan Bozok, "Lig biter bitmez hızla yeni sezon planlamasına başladık. Geçen yıldan kalan oyuncularımızın yanı sıra izlediğimiz ve takip ettiğimiz futbolcular da bulunuyordu. Profesyonel futbol şubemiz çok güçlü bir takım oluşturmak için girişimlerini sürdürüyor. Transfer bittiği an kulübümüzün sosyal medya hesaplarından açıklıyoruz. Taraftarımız hiç merak etmesin bu sezon Büyük Altay'ı Süper Lig hedefine ulaştıracak güçlü bir kadro oluşturacağız" dedi. Alternatifli bir kadro oluşturmak için çalıştıklarını belirten Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Yeni sezonda da çok güçlü rakiplerimiz olacak. Bu nedenle hem güçlü hem de alternatifli bir kadro oluşturmak zorundayız. 'O sene bu sene' etiketiyle ile başladığımız sezonun sonunda Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.