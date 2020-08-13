Tekliflere açığız

Göztepe'de uzun süredir devam eden kulübün satılacağı iddiaları üzerine geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozup, "Şartlar oluşursa Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasıyla tekliflere yeşil ışık yakan Başkan Mehmet Sepil, konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Altınbaş Holding'den devraldığı sarı-kırmızılı kulüpte altıncı yılını tamamlayan Sepil, hayallerinin daha iyisini yapacak bir yatırımcı olduğu takdirde kesinlikle değerlendireceğini söyledi.

A SPOR'DA BOMBA AÇIKLAMALAR

Başkan Sepil, yabancı bir gruba devir gerçekleştiği takdirde Türk futbolunda öncü olacaklarını belirtti. A Spor'da canlı yayına katılan Mehmet Sepil, "Dünyada futbolda yabancı yatırımcıyı çekemeyen tek ülke biziz. Bunun en büyük sebebi kulüplerin ekonomileri. Sürekli zarar eden bir yere yatırım yapılmaz. Pandemi sonrası Avrupa'da birçok kulübe yeni yatırımcılar geliyor. Bunun en son örneğini İtalya'da Roma'da gördük. Yabancı yatırımcılardan Göztepe'ye bir ilgi var. Göztepe'ye bu ilginin olması taraftarı, camiası ve yapısıyla son derece doğal" şeklinde konuştu.



GÖZ-GÖZ İÇİN ÇOK İYİ OLACAK

SEPİL, "Ben Göztepe'yi taraftarı olduğum için devraldım. Benim hayalimdekinin daha iyisini yapacak bir yatırımın Göztepe'ye geldiğini görürsem tabii bu yatırımı kesinlikle değerlendireceğim. Bunun ihtimali var ve yüksek. Şu an bitmiş, sonuca yakın henüz bir şey yok. Olduğu zaman ilk camiam ile paylaşacağım, ilk onların görüşünü alırım. Önemli fonlar ve gruplar ilgileniyor" dedi.