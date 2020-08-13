Xavier Trabzon’da

Trabzonspor, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti. Daha önce Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerini bağlayan Karadeniz ekibi, Marlon Rodrigues'i de satın alma opsiyonu ile 1+3 yıl olmak üzere kiralayarak sol kanat sorununu da çözdü. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanan Brezilyalı sol bek, Portekiz Ligi'nde çıktığı 28 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemeyi başardı.

ARALIKTA BİTİYOR

Marlon'un Fluminense ile olan sözleşmesi 2021 yılının Aralık ayına kadar devam ediyor. Yönetimin, dış transfer çalışmalarına bütün hızıyla devam edeceği de ayrıca belirtildi.