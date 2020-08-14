Altay’a Kappel piyangosu

TFF 1. Lig'de transferin en hızlı kulüplerinden biri olan Altay'da sözleşmesi devam eden yıldız oyuncusu Kappel'e Süper Lig'den teklif var. Hollandalı hücum oyuncusu için Süper Ligi'n yeni ekibi Erzurumspor'un 5 milyon TL ve Sefa Akgün'ü önerdiği öğrenildi.

KARARI İLDİZ VERECEK

İzmir ekibi 19 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkaçar'ı Fransız kulübü Lyon'a 1.5 milyon Euro'ya satarak maddi olarak kasasını doldurmuştu. Erzurumspor'un Kappel'e karşı sunduğu teklifi düşünmeye başladı. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon hücum yükünü çeken Hollandalı oyuncu için son kararı tecrübeli teknik patron Yücel İldiz'in vereceği öğrenildi. Bu sezon TFF Birinci Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Altay, alternatifli kadro kurmanın çalışmasını yapıyor. Kurmayların, İldiz'in Kappel hakkındaki raporu doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Kappel, pandemi döneminde yönetimle masaya oturarak sözleşmesini uzatmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun İzmir'de mutlu olduğu ancak Süper Lig'de forma giymek istediğini yönetime ilettiğini bildirildi. Süper Lig hedefiyle yola çıkan yönetimin, teknik heyetle yapacağı zirve sonrası Kappel'in son durumu netlik kazanacak. Kappel geçen sezon Altay formasıyla 27 karşılaşmada 4 gol atıp 7 asist yaptı.



YÜCEL İLDİZ: HASRET BİTECEK

ALTAY Teknik Direktörü Yücel İldiz, bu sezon hedefin Süper Lig olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Benim buraya geliş amacım belli. Başkan ve yönetici arkadaşlarımız çok genç, çok hırslılar. Kulübü alt liglerden buralara kadar getirmişler. Bundan sonra da doğal olarak artık hedeflerini yakalamak istiyorlar. Biz de bu hedefi yakalamalarında ben şahsım adına ekibimle beraber, bilgi ve birikimlerimizi aktararak büyük Altay camiasını yıllardan beri olması gereken lige inşallah bu sene getiririz" şeklinde konuştu.



58 GOL KAYDETTİ

Kappel, kariyerinde sahaya çıktığı 286 maçta 58 gol atarken 21 asist yaptı. Başarılı oyuncu, Doxadramas, Panetolikos, Braga ve Denizlispor kulüplerinde oynadı. 1. Lig'de 113 mücadelede 27 kez rakip fileleri havalandırdı ve 14 gol pası verdi.