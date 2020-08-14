A.Ordu’da Okan gidiyor

Altınordu'da Okan Derici ile yollar ayrılıyor. Bu sezon kadro yapılanmasında teknik heyetin de düşünmediği gurbetçi oyuncu kendisine takım aramaya başladı. Geçen hafta cuma günü çalışmalara başlayan kırmızı-lacivertli ekipte, Okan izin alarak idmanlara katılmadı. Okan'ın geçen sezondan alacaklarını bir kısmını bırakarak bonservisini alacağı öğrenildi. Yönetim ile Okan arasındaki görüşmeler sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TALİP OLDU

ALTINORDU ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu kırmızı-lacivertli takımdan ayrılan 7'nci futbolcu olacak. Okan Derici'in İstanbul ekibi Ümraniyespor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İzmir ekibinde yeni sezon öncesi Berkay Samancı, Yasin Ozan, Kemal Rüzgar, Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu ile yollar ayrılırken, kaleci Ali Emre Yanar, Niğde Anadolu'ya kiralandı.