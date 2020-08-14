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Haberler Spor Athletic Bilbao’da korona virüs şoku

’da korona virüs şoku

Athletic Bilbao’da korona virüs şoku
Giriş Tarihi: 14.8.2020

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da futbolcu ve teknik ekip kadrosundan 6 kişide koronavirüse rastlandı. Athletic Bilbao'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon antrenmanları öncesi takıma, teknik ekibe ve personele dün koronavirüs testi yapıldığı bildirildi. Testlerde 6 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi. Bu kişilerin evlerinde karantina altına alındığı, haftaya tekrar teste tabi tutulacakları belirtildi. La Liga tarafından belirlenen kurallara göre, takımların antrenmanları yarın öğleden sonra bireysel olarak başlayacak. Bugün yeniden oyunculara korona virüs testi yapılacak.

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