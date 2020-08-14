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Haberler Spor Bakan Kasapoğlu'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor

'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor

Koronvirüs salgını sonrası geçici olarak faaliyetleri durdurulan il spor merkezleri yeniden açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor

14.08.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,16:08

Corona virüs salgınındaki normalleşme adımları kapsamında il spor merkezleri tekrar faaliyete başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.

HALI SAHALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirmişti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nca belirlenen branşa özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerinin gerekli tedbirleri alarak açılacağı bildirildi. Tesislerdeki ihlalleri İl Hıfzıssıhha Kurulları denetleyecek

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