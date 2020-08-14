Corona virüs salgınındaki normalleşme adımları kapsamında il spor merkezleri tekrar faaliyete başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.
HALI SAHALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILMIŞTI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirmişti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nca belirlenen branşa özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerinin gerekli tedbirleri alarak açılacağı bildirildi. Tesislerdeki ihlalleri İl Hıfzıssıhha Kurulları denetleyecek
Bakan Kasapoğlu'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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