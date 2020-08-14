Haberler Spor Bakan Kasapoğlu'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor

Bakan Kasapoğlu'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor

Koronvirüs salgını sonrası geçici olarak faaliyetleri durdurulan il spor merkezleri yeniden açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.

14.08.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,16:08