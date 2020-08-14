Bir numara harekatı

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli yıldız Beto'yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonlarda uygulanacak yabancı sınırını da düşünerek kalesini yerli isme emanet etmeyi planlıyor. Listenin başında ise Royal Antwerp 'ten ayrılan milli kaleci Sinan Bolat var. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bir süre ilgilendiği kaleci ile ön görüşme yapan yönetim önemli adımlar attı.

LİSTEDE MİLLİLER DE VAR

Bonservisi elinde 31 yaşındaki kaleci ile anlaşmak isteyen Göztepe ekstra para ödemeyecek olması nedeniyle transfere daha sıcak bakıyor. Başakşehir'de 2 yıldır Mert Günok'un gerisinde yedek kalan, A Milli Takım'da ilk 11'deki yerini de kaybeden Volkan Babacan da İzmir ekibinin gündeminde. Aynı şekilde Fenerbahçe'de 2018-19'da birinci kaleci olup geçen sezon Altay Bayındır'ın arkasında yedek bekleyen eski Milli kaleci Harun Tekin ile Konyaspor'dan ayrılacağını açıklayan Serkan Kırıntılı da Göztepe'nin listesinde. Bu isimlere Süper Lig'den Beşiktaş dahil birçok kulübün daha talip olması transferde Göz-Göz'ün işini zorlaştırıyor. Harun'un transferinin stoper Alpaslan Öztürk'e talip olan Fenerbahçe'yle takas yoluyla gerçekleşebileceği iddia edildi.



BELÇİKA'DA YETİŞTİ

Ülkemizde Kayserispor ve G.Saray formaları giyen ve bir dönem A Milli Takım'ın kalesini koru- koruyan Sinan Bolat kariyerinin büyük bir yan kısmını yurt dışında geçirdi. Futbo-Futbola Belçika'da başlayan Sinan, Genk, la Standard Liege, Porto, Club Brug- Brugge, Porto B, Nacional, Arouca ve ge, Antwerp'te de forma giymişti.