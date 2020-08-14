Galatasaray sancılı

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile Younnes Belhanda şoku yaşanıyor. Yeni sezon öncesi alacaklarından indirim isteyen yönetime Falcao 500 bin Euro ile jest yaparken, Feghouli ve Belhanda'nın ise indirime yanaşmadığı ve FIFA'nın yolunu tuttuğu açıklandı. Mariano, Nagatomo, Onyekuru, Seri, Lemina, Andone ve Selçuk İnan gibi isimlerle yollar ayırarak maliyeti düşüren yönetim, iki oyuncu konusun da sıkıntıya girdi. Feghouli ile Belhanda'nın paralarını alamadıkları gerekçesiyle kulübe ihtar çektikleri belirtildi.

OYNAMAK İSTEMİYORUZ

HER iki oyuncunun da FIFA'ya "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz" ifadesini kullandığı gelen haberler arasında. Yönetimin Feghouli ile Belhanda'yı kadro dışı bırakacağı ifade edildi.