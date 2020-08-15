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Haberler Spor Abdülhamit veda etti

Abdülhamit veda etti

Abdülhamit veda etti
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Altay'da geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı. Tecrübeli savunmacı ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük Altay'dan ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na, Yalçın Koşukavak hocama ve ekibine, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarımıza teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar bu formanın hakkını vermeye çalıştım. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun, saygılar" ifadelerine yer verdi. Abdülhamit, yarım devrede siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmada görev aldı. Altay'da daha önce Tatos, Tavares, Abdülkerim, Erhan, Kerim ve Adamu ile yollar ayrılmıştı.

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