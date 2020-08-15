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Haberler Spor Akhisarspor’da Cocalic depremi

Akhisarspor’da Cocalic depremi

Akhisarspor’da Cocalic depremi
Giriş Tarihi: 15.8.2020

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz sezon Play- Off yarı finalinde Karagümrük'e elenip Süper Lig hayallerine ulaşamayan Akhisarspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Altay'a transfer olan Erhan Çelenk ve Ergin Keleş, sözleşmesi sona eren ve yolların ayrıldığı Muhammet Reis'in ardından yeşil-siyahlı takımın Boşnak stoperi Edin Cocalic de veda hazırlığında. Transfer yasağı nedeniyle yeni sezon öncesinde büyük maddi sıkıntı yaşayan Akigo'da kurmaylar, futbolcularına indirim talebinde bulundu. Erhan Çelenk ilk olarak teklifi reddedip ayrılırken, Cocalic de düşünmek için süre istedi.

ÜMİT YÖNEY

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