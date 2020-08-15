Altay boş durmuyor

TFF Birinci Lig'de dış transferin en hızlı ekiplerinden biri olan Altay'da yönetim takviye rotasını savunma hattına çevirdi. Genç oyucusu Cenk Özkaçar'ı Fransız ekibi Lyon'a satan, geçen sezon Konyaspor'dan kiralık olarak forma giyen Abdülkadir Bardakçı'nın kulübüne dönmesinin ardından arayışlara hız verdi. İzmir ekibi, geçen sezon Alanyaspor forması giyen Lokman Gör ile anlaşma sağladı. Resmi imzayı atan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu dün Afyonkarahisar kampına katıldı. Lokman sakatlığı yüzünden geçen sezon 1 maçta forma giymişti.

ALİHAN KUBALAS YİNE GÜNDEMDE

Altay'ın son iki sezondur sürekli transfer listesinde olan Alihan Kubalas ile yine temasa geçildiği öğrenildi. Ankaragücü ile sözleşmesini fesih eden tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı ekibin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Geçen sezon başkent ekibinde 9 maçta şans bulan ve 1 gol atma başarısını gösteren Alihan'ın bonservisi elinde bulunuyor.

ÇOK GÜÇLÜ BİR KADRO KURULUYOR

Gelecek sezon iddialı bir kadroyla direk Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen siyahbeyazlılarda kurmaylar dış transferde daha önce Akhisarspor'dan kanat oyuncusu Erhan Çelenk, forvet Ergin Keleş, Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür ve Osmanlıspor'dan orta saha Blagojevic, İngiliz ekibi Blackpool'dan golcü Armand Gnanduillet'e imza attırdı. Siyah-beyazlı İzmir temsilcisinin Burhan Eşer, Elmar Bjarnason, Aydın Karabulut ve Timur Temeltaş ile de temaslarına devam ettiği öğrenildi.



LOKMAN'IN TEK HEDEFİ SÜPER LİG

Altay'ın kadrosuna kattığı Lokman Gör, TFF 1. Lig'in en başarılı stoperlerinden beri. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, TFF 1. Lig'de Ankaraspor, Antalyaspor, Göztepe ve Erzurumspor'da Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi. Lokman, TFF 1. Lig'de 142 karşılaşmada 9 gol atarken 5 asist yapma başarısını gösterdi. Sol ayaklı futbolcu, "Altay'ın hedefi Süper Lig. Bende o hedef ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere layık olmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ